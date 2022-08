F1 Manager 2022 is nog niet officieel uitgekomen, maar is nu wel al te spelen in early access voor spelers die de digitale versie van het spel vooruitbesteld hebben. Reden dus om dit te vieren met een launch trailer!

In aanloop naar de release deelde ontwikkelaar Frontier Developments, bekend van onder andere Planet Coaster en Jurassic World Evolution, al meerdere behind the scenes video’s. De nieuwe trailer focust zich geheel op de gameplay en kan je hieronder bekijken.

F1 Manager 2022 is beschikbaar op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Het spel komt uit op 30 augustus, maar spelers die de digitale versie van het spel nu pre-orderen kunnen al gelijk aan de slag met het spel.