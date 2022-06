Ben jij een F1-fan, maar ben je niet zo goed in racegames? Niet getreurd, want in F1 Manager 2022 kan je bewijzen dat je het strategische aspect van de sport helemaal onder de knie hebt en dat je plannetjes alleszins beter werken dan die van Ferrari de laatste weken. Nu heeft Frontier Developments ons voorzien van een gameplaytrailer, waarin te zien is wat jij zoal kan doen om je team naar een wereldtitel te stuwen.

Kies jij voor een staartteam om hen aan hun eerste podium te helpen of ga jij voor een van de grote teams om hun palmares nog wat verder aan te vullen? Beide zijn mogelijk vanaf 30 augustus op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Vergeet hieronder zeker niet de nieuwe gameplaybeelden te bekijken.