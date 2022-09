Review | F1 Manager 2022 – Het is zover. Het moment van de waarheid. Geen eindeloos gesleutel aan de wagens meer; nu komt het aan op snelheid. Puur en onversneden. Vijf rode lampen tellen meedogenloos af naar het startsignaal en dan is er alleen nog maar die bolide. Ik grijp mijn controller zo krampachtig vast dat mijn knokkels wit kleuren en druk de rechterschouderknop in om gas te geven. Ik stuur naar links om een concurrent voorbij te steken… en kijk ontzet toe hoe mijn wagen naar rechts rijdt. Paniek en verbazing wisselen elkaar even af in de bovenkamer… en dan pas herinner ik me dat ik hier niet zelf in de wagen zit. Dat krijg je wanneer je de afgelopen maanden veel tijd hebt doorgebracht met F1 22. Dit is namelijk een heel andere game, waarvoor je geen beroep moet doen op je innerlijke Max Verstappen, Lewis Hamilton of Charles Leclerc, maar wel best een voorbeeld neemt aan Christian Horner, Toto Wolff of Mattia Binotto. Dit is F1 Manager 2022.

Iets met bomen en het bos

Om succesvol te zijn in F1 Manager 2022 volstaat het niet langer om een verslaving aan hoge snelheden te verbinden aan een haast buitenaardse behendigheid met het gaspedaal. Je helm mag je hier achterwege laten; dit keer trek je het met sponsors overgoten pak van de team principal aan. Dit betekent dat je evenveel tijd zal doorbrengen in een schier eindeloze verzameling menuutjes als op het circuit en dat zowel het ontwikkelen van je auto als het tevreden houden van al je werknemers cruciaal is om het hoogste schavot op het podium te bemachtigen. Niemand kan ontkennen dat het een behoorlijk uit de kluiten gewassen werklading is die je hier op je afgevuurd krijgt. In die mate zelfs dat nieuwkomers aanvankelijk, ondanks een gedetailleerde tutorial, wel degelijk het risico lopen om hun weg kwijt te raken tussen de paddock, de fabriek en die immer tot de nok met adviezen, vragen en klachten gevulde inbox. Rustig de tijd nemen om alle opties te bekijken is dan ook de boodschap.

De opzet van F1 Manager 2022 nestelt zich gedecideerd in de categorie ‘makkelijker gezegd dan gedaan’. Je kiest een team, ontwikkelt een auto die even razendsnel als bestuurbaar is – bij voorkeur zonder al te veel rammelende onderdelen – en je gidst twee coureurs vanaf de pitwall naar een zo gunstig mogelijke uitgangspositie. Twee felbegeerde trofeeën lonken in de verte: het wereldkampioenschap, dat door de best rijdende coureur naar zich toe getrokken wordt, en het constructeurskampioenschap, dat het beste team op het einde van het seizoen op zijn naam mag schrijven. Waar je precies moet eindigen op de ranking, hangt af van team tot team. Titanen als Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari zijn uiteraard met niets minder tevreden dan die eerste plaats, maar kleinere teams als Haas of vergane glorie Williams prijzen zich al veel sneller gelukkig. Welk team je ook onder je hoede neemt, één waarheid blijft meedogenloos gelden: wie onder de verwachtingen presteert, krijgt zonder pardon zijn ontslag.

Budget, budget

Laten we onze diepzeeduik in de wereld van de Formule 1 beginnen waar ongezien het hardst gewerkt wordt: achter de schermen. Jij bent verantwoordelijk voor elk aspect dat hier een rol van betekenis kan spelen. Dit betekent dat jij fabrieken en andere bedrijfsgebouwen uit de grond stampt en tijdig upgradet of herstelt; beslist welke potentiële onderdelen van je F1-bolide onderzocht, getest en uiteindelijk ook gebouwd worden; en onderhandelt wie er precies in de cockpit kruipt en wie in de paddock voor ondersteuning zorgt. De FIA-reglementen omtrent budgetbeperkingen maken uiteraard ook in F1 Manager 2022 hun opwachting en zijn dé reden bij uitstek dat je zelfs als rijke grootmacht Mercedes toch een beetje op je centen moet letten. Op is op; eens de grens bereikt is, kan je er onmogelijk over gaan. In de praktijk ben je dus vooral veel aan het scrollen door een eindeloze reeks menuschermen vol uiterst gedetailleerde gegevens. Aanvankelijk kan dat best overweldigend zijn, zeker als leek; na verloop van tijd merk je echter dat het allemaal zichzelf wel uitwijst.

Push, push

De meeste opwinding vind je nog steeds op de circuits tijdens de Grand Prix weekends en dat geldt ook – misschien zelfs nog meer – wanneer je niet zelf achter het stuur zit. Je kan tot op zekere hoogte het een en ander tweaken en micromanagen, maar op het moment van de waarheid sta je de controle af en heb je je lot nooit meer helemaal zelf in handen. We kunnen je verzekeren dat dit voor de nodige stress zorgt. De drie oefensessies en kwalificaties kan je tot in de puntjes voorbereiden, waarbij jouw last-minute gegoochel met de afstelling van de auto wel degelijk het verschil kan betekenen tussen een polepositie en een vroege uitschakeling in Q1. Wie deze details liever aan zich voorbij laat gaan, kan er ook voor kiezen om de oefensessies en kwalificaties te simuleren – iets wat ons bij het testen toch telkens degelijke resultaten leek op te leveren. Tijdens de Grand Prix zelf kan je beslissend zijn met een goede bandenstrategie en je coureurs aanmanen om het rustiger aan te doen of net dat gaspedaal nog iets harder in te drukken.

Frontier Developments heeft een gebruiksvriendelijke user interface proberen op te bouwen, waarmee je tegelijkertijd de race bekijkt én team orders doorgeeft. Het resultaat is best aardig, al verzuipt je scherm zo nu en dan toch nog in de pop-up menu’s. Met een controller is dit type game sowieso al moeilijker speelbaar dan met muis en toetsenbord, en we zouden liegen als we zouden zeggen dat onze vingers nooit kortstondig in de knoop geraakt zijn. Algemeen speelt de game echter prima weg, met een stabiele framerate (60 fps) en oerdegelijke 4K graphics, die vooral tijdens de races geregeld het gevoel oproepen dat je naar het echte werk aan het kijken bent. Toegegeven, de lichamen en vooral gezichten van de coureurs zijn niet bepaald state-of-the-art, maar de racebeelden zelf spatten van het scherm dankzij minutieus nagebouwde circuits en authentieke camerastandpunten. Wie geen zin heeft om een hele race – met realistische lengte – uit te kijken, kan overigens de tijd versnellen, een quality of life feature die meer dan welkom is als je geen zeeën van tijd hebt.

Box, box

Dat klinkt allemaal behoorlijk fantastisch, maar helaas leidt F1 Manager 2022 ook aan enkele kinderziektes, die we in toekomstige delen graag naar de prullenbak verwezen zien. Zo kom je tijdens het racen nog wel eens plots in Absurdistan terecht. De AI houdt voor bandenwissels bijvoorbeeld halsstarrig vast aan voorop ingestelde schema’s, waardoor ze niet dynamisch reageren op onverwachte veranderingen in het verloop van de race. Denk bijvoorbeeld aan een plotse safety car in het laatste kwart van de wedstrijd, die iedereen de mogelijkheid tot een gratis pitstop biedt… waarop niemand daar gebruik van maakt. Of het hele peloton dat hardnekkig op intermediates blijft rijden, ook al bewijs je reeds enkele rondes dat full wets de enige juiste optie zijn. Nu ziet het er sowieso ook naar uit dat de impact van de banden die je kiest veel te licht uitvalt. Meermaals zagen we hoe iemand met versleten harde banden alsnog een snellere ronde wist neer te zetten dan een concurrent op verse softs… Zoiets haalt meteen alle authenticiteit uit een Grand Prix.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. AI die méér dan één pitstop per race uitvoert? We hebben het zelden gezien. Of wat dacht je van het feit dat een DNF – een ‘Did Not Finish’, oftewel een wagen die het einde van een race niet haalt – in de game amper voorvalt, terwijl in realiteit een Grand Prix die door het volledige groepje coureurs uitgereden wordt eerder een unicum is? En hoe mooi de races er bij vlagen ook uitzien, niets verontschuldigt de erbarmelijke wijze waarop crashes worden weergegeven. Auto’s rammen zich zogezegd met enkele honderden kilometers per uur tegen de barrières, maar dat zou je niet zeggen als je hen zachtjes van de muur ziet afketsen. Je ziet amper visuele schade… en meestal kunnen de bolides, die volgens alle wetten van de fysica in honderden gruzelementen uit elkaar gespat zouden moeten zijn, weer gewoon hun tocht hervatten, vaak zelfs zonder al te veel seconden verlies te lijden. Dit soort zaken haalt de spektakelwaarde uit de race, katapulteert je op technisch vlak enkele jaren terug in de tijd en voelt ook gewoon onfair aan.

Het aanbod aan beschikbare strategieën tijdens de race is solide, maar soms blijf je een beetje op je honger zitten. Ja, je kan zoveel bandenwissels doorvoeren als je wilt, beslissen in welke mate je coureurs hun banden sparen en hen instrueren hoe ze hun ERS moeten gebruiken, maar echt out-of-the-box denken zit er niet bij. Team orders beperken zich bijvoorbeeld tot het laten voorgaan van je kompaan, terwijl pakweg het vasthouden van een DRS-trein om je teamgenoot te beschermen tegen een dichterbij sluipende rivaal ook wel eens handig had kunnen zijn. En nu we toch vrolijk muggenziften: het bijgeleverde commentaar van vaste waarden als David Croft wisten we zeker te appreciëren, al moeten we daar meteen ook bij vertellen dat wat hij uitkraamt lang niet altijd past bij wat zich op het scherm afspeelt. Zo was hij op een bepaald moment na een spin van Leclerc luidkeels diens pech aan het betreuren… terwijl de Monegask wel nog doodleuk twintig seconden voorsprong had. De originele stemmen van de coureurs zijn wél een absolute meerwaarde.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.