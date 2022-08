Inmiddels alweer een aantal maanden geleden konden Back 4 Blood spelers aan de slag met de eerste uitbreiding genaamd Tunnels of Terror. Deze uitbreiding verscheen in april en de ontwikkelaar gaf eerder al aan dat er meer content in de pijplijn zit. Wie geen genoeg kan krijgen van de coöperatieve zombie shooter, kan eind deze maand weer met nieuwe content aan de slag.

Via Twitter deelde de ontwikkelaar dat de tweede uitbreiding op 30 augustus zal verschijnen. Children of the Worm brengt onder meer Act 5 van het verhaal naar de game evenals exclusieve skins, nieuwe wapens en ook nieuwe vijanden. Dit keer zal je het namelijk opnemen tegen diverse menselijke tegenstanders. Tot slot krijg je ook nog toegang tot het nieuwe personage ‘Prophet’ Dan.