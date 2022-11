Back 4 Blood blijft maar terugkomen voor meer bloed. Dat blijkt uit een persbericht van Warner Bros. Games. Op 6 december kunnen we immers het derde DLC-pakket verwelkomen, dat luistert naar de veelbelovende naam ‘River of Blood’. Het onderstaande overzicht tracht je alvast warm te maken voor de nieuwe content die de uitbreiding bevat.

We fietsen er even snel doorheen. River of Blood bevat een nieuwe verhaalcampagne met vijf verschillende maps en het speelbare personage Tala, die de vriendelijke Tallboy Jeff kan oproepen om het team bij te staan. Voeg hier nog wat nieuwe Ridden en enkele kersverse skins aan toe, en je hebt een aardig pakket waar fans zich lang mee zullen vermaken.

River of Blood zit inbegrepen bij de Season Pass, maar zal ook apart verkrijgbaar zijn. Wie echter niet in zijn geldbuidel wil tasten voor meer Back 4 Blood content, zal zijn hart kunnen ophalen aan Trial of the Worm, een gratis PvE-modus waarin je het vier levels lang tegen de computer opneemt. Bloeddorstige zielen weten dus wat hen in december te doen staat.