Back 4 Blood verscheen in oktober afgelopen jaar en sindsdien zijn er ongetwijfeld veel zombies gesneuveld op allerlei brute manieren. Turtle Rock Studios werkt inmiddels hard aan extra content voor de game en sommigen van jullie beschikken misschien ook wel de Annual Pass voor de game. Als je al enige tijd zit te wachten op nieuwe content voor Back 4 Blood: wees gerust, want het wachten is zo goed als voorbij.

Volgende week zal namelijk de eerste uitbreiding onder de naam Tunnels of Terror verschijnen. Op 12 april begeef jij je samen met jouw vrienden ondergronds en je zal met je crew moeten vechten om te overleven in een duister en ingewikkeld labyrint aan tunnels. Gelukkig sta je er niet alleen voor, want deze uitbreiding brengt ook twee nieuwe personages met zich mee.

Sharice was voorheen werkzaam bij de brandweer en zij zal jouw team voorzien van diverse buffs waaronder armor plates. Naast Sharice zal de wat oudere Heng ook beschikbaar zijn en hij kan items en vijanden waarnemen op grotere afstanden dankzij zijn recon vaardigheden. Tot slot is er ook nieuwe gear, Cards en meer beschikbaar zoals je in de onderstaande trailer kunt zien. De nieuwe spullen zal je hard nodig hebben, want er zijn ook nieuwe en gevaarlijke vijanden in deze uitbreiding.