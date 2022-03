Zin in een coöperatieve shooter? Dan is Back 4 Blood een prima keuze en als je deze game nog niet in bezit hebt, dan kun je nu van een scherpe aanbieding profiteren. Deze titel is namelijk de nieuwe PlayStation Store deal van de week.

Daarmee krijg je 50% korting op de standaard uitgave van de game en tevens kun je de jaarpas met een fikse korting aanschaffen. De details zijn als volgt:

Meer weten over Back 4 Blood? Dan kan je bij onze review terecht. PSN-tegoed nodig? Dan klik je hier.