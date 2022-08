Gisteren kregen wel al een inkijk in het verleden van Carol Danvers, ook wel bekend als Captain Marvel. Vandaag krijgen we haar dan ook in actie te zien. Captain Marvel wordt een bijzonder karakter in Marvel’s Midnight Suns, waarbij je veel met het kaartensysteem zal moeten werken om haar zo krachtig mogelijk te krijgen.

Hoofdnoot is dat je haar binary wil krijgen. Zodra Captain Marvel binary is, wordt haar schade verdubbeld en krijgt ze Block. Zodra haar Block nul bereikt, zal de binarystatus ook weer verdwijnen. Je zal in ieder geval strategisch te werk moeten gaan wil je het maximale uit Captain Marvel krijgen.

Marvel’s Midnight Suns verschijnt op 7 oktober aanstaande voor alle bekende platformen.