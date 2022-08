Vorige week deelde Firaxis Games al een kijkje naar Dr. Strange in Marvel’s Midnight Suns en een week later is het de beurt aan Carol Danvers, ofwel: Captain Marvel.

De video, vertolkt door Comicstorian, neemt je mee in hoe Air Force piloot Carol Danvers haar superkrachten heeft verkregen en hoe ze uiteindelijk is uitgegroeid tot Captain Marvel.

De video deelt helaas geen in-game beelden van Captain Marvel, wat wel zo interessant had geweest. Helaas moeten we dus nog iets langer wachten totdat we Captain Marvel in actie kunnen zien.

Marvel’s Midnight Suns komt 7 oktober uit op PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.