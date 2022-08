De Midnight Suns variant van Dr. Strange werd vorige week al in de schijnwerpers geplaatst met een kersverse trailer. Nu gaat ontwikkelaar Firaxis Games dieper in op de mogelijkheden die de sorcerer supreme op het slagveld zoal met zich meebrengt. De held heeft immers heel wat troeven in zijn mou… eh cape verborgen zitten.

In Marvel’s Midnight Suns vervult Dr. Strange de rol van support. Hij kan zijn metgezellen helen, boosten en van extra resources voorzien. Onmisbaar in een gewelddadige confrontatie, als je het ons vraagt. Dr. Strange kan echter ook behoorlijk hard uit de hoek komen, zoals de onderstaande video laat zien. Zeker even kijken dus!