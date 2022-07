In aanloop naar de release van Marvel’s Midnight Suns later dit jaar, krijgen we heel wat trailers op ons bord die de verschillende personages voorstellen. Laatst kregen we zo nog Spider-Man te zien en nu is het de beurt aan neurochirurg/Sorcerer Supreme Stephen Strange.

Doctor Strange maakt gebruik van mystieke krachten om vijanden een kopje kleiner te maken en dat zorgt uiteraard voor leuke gameplay en kleurrijke beelden. Je kan hem hieronder aan het werk zien in zijn eigen korte trailer.

Vanaf 7 oktober 2022 kunnen we aan de slag met Marvel’s Midnight Suns, dit op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.