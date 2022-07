Na Captain America en Iron Man is het nu tijd om onze ‘friendly neighborhood Spider-Man’ even in de kijkers te zetten. Spider-Man maakt ook deel uit van Marvel’s Midnight Suns en ook hij heeft zo zijn eigen vaardigheden die je tactisch zal moeten inzetten om schurk Lilith en haar hulpjes uit te schakelen. Een nieuwe (korte) trailer toont wat Spider-Man zoal kan, dus bekijk hem snel hieronder.

De toevoeging van Spider-Man aan deze game betekent overigens dat onze slingerende held voor het eerst sinds lang nog eens, naast zijn vertrouwde PlayStation, ook naar alle andere platformen komt. Sony heeft immers de licentie van Spider-Man, maar gelukkig vormde dit uiteindelijk geen probleem voor deze game.

Marvel’s Midnight Suns verschijnt op 7 oktober 2022 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.