Onlangs werd Captain America al even in het zonnetje gezet als zijnde een speelbare superheld in Marvel’s Midnight Suns. Nu de release aanstaande is gaat Firaxis daarom ook wat dieper in op de gameplay per personage, beginnende met Captain America in de onderstaande showcase. De eerste Avenger doet waarvan we al verwachtte wat hij zou doen, namelijk volop gebruikmaken van zijn schild.

Mede daardoor fungeert hij prima als een tank, dus een personage dat de klappen doet opvangen voor de helden die het meer van de aanvallen moeten hebben. Maar dat is niet het enige waar hij goed in is, want hij blijft natuurlijk ook gewoon gigantisch sterk. Marvel’s Midnight Suns verschijnt op 7 oktober aanstaande voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch én pc.