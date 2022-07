Marvel’s Midnight Suns werd onlangs uitgebreid getoond nadat de game eerder werd uitgesteld. De release staat nu voor 7 oktober gepland en gezien dat niet bijster lang meer duurt, verschijnen er af en toe nieuwe trailers.

Zo ook vandaag en ditmaal is het Steve Rogers die in de spotlights staat, die we natuurlijk kennen als Captain America. Deze held zal ook in de game zitten en om een eerste indruk van hem te krijgen check je de onderstaande trailer.

Marvel’s Midnight Suns verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Op een later moment komt de game ook naar de Nintendo Switch.