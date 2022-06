De Midnight Suns lieten zich deze week nog eens zien tijdens Summer Game Fest met een nieuwe trailer. Deze verhaalgedreven trailer toonde heel wat personages in actie en bevestigde tegelijk ook even dat onze favoriete webslingeraar Spider-Man in de game zal zitten. Intussen zijn er ook nieuwe gameplaybeelden opgedoken.

Game Informer plaatste een lange video online die concrete gameplay toont. Er wordt een missie getoond waarbij Spidey en co. het opnemen tegen Fallen Venom. Het tactische combatsysteem, dat werkt met kaarten, wordt gedemonstreerd en uitgelegd. De eerste indrukken van de speler die de game test zijn alvast positief, maar oordeel vooral ook zelf door naar de onderstaande video te kijken.

Marvel’s Midnight Suns verschijnt op 7 oktober voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Een Switch versie volgt later.