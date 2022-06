Marvel’s Midnight Suns bevat verschillende superhelden, waaronder Spider-Man, waar Sony de licentie van heeft. Het gaat hier alleen niet om een PlayStation-exclusieve game en dat kan soms voor wat obstakels zorgen. Toch kan de superheld zonder problemen gebruikt worden in deze game.

Jake Solomon laat aan VGC weten dat Firaxis vanaf het begin af aan wilde dat Spider-Man onderdeel van Midnight Suns zou zijn. Toen zij aan Marvel vroegen of dat kon, werd daar geen probleem van gemaakt. Dat wijkt af ten opzichte van Marvel’s Avengers, die ook Spider-Man content bevat, maar dan alleen op de PlayStation.

“He’ll be on Xbox, there’s no problem with that. It’s fun being the first game that’s doing that for a while. Spidey was always a character on the roster and we never got any pushback in any form from Marvel.”