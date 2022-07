Marvel’s Midnight Suns staat gepland voor een release in oktober en langzaam maar zeker zien we steeds meer nieuws voorbijkomen. Zo zagen we onlangs een video, waarin de moves van Captain America centraal stonden en ook deze keer staat één van de bekendste Marvel personages in de schijnwerpers. Het gaat dit keer om niemand minder dan Tony Stark, oftewel Iron Man.

Iron Man speelt een interessante rol in Marvel’s Midnight Suns omdat hij eigenlijk vrijwel alle rollen kan aannemen. Zijn voornaamste kracht zit hem in het sterker maken van zijn eigen aanvallen door constant nieuwe kaarten te pakken uit je deck. Let wel goed op wie je in het team van Iron Man gooit, want het kan zomaar zijn dat jouw hand helemaal vol komt te zitten.

Hieronder kan je Iron Man duidelijk in actie zien en kom je te weten waarom de excentrieke miljardair veel aan jouw team kan toevoegen.