QuakeCon begint volgende week op 18 augustus om 19.00 uur en natuurlijk zal het evenement in het teken staan van Quake. Dat betekent echter niet dat games van Bethesda niet hun opwachting zullen maken. Zo laat Bethesda weten dat Redfall zal worden uitgelicht tijdens een 30 minuten durende sessie.

De presentatie belooft nieuwe gameplay-info van Redfall, inzichten van het ontwikkelingsteam en nog veel meer. Of dit ook betekent dat we nieuwe gameplay te zien krijgen of het alleen om nieuwe informatie gaat is nog even de vraag, maar daar zullen we snel genoeg achter komen.

Redfall is niet de enige Bethesda-game die nieuwe info zal ontvangen, zo zullen ook The Elder Scrolls Online, Fallout 76, Fallout 4, Ghostwire Tokyo en Deathloop voorbijkomen. Die laatste twee zijn momenteel alleen beschikbaar op PlayStation en pc, maar de exclusiviteit voor deze games zal in de komende zeven maanden vervallen. Wie weet wordt er dus iets onthuld over een eventuele Xbox-release.

Redfall komt in 2023 uit op Xbox Series X|S en pc. Het spel zal natuurlijk ook vanaf dag 1 beschikbaar zijn op Xbox Game Pass.