De afgelopen weken hebben Deep Silver en Volition Saints Row flink in de schijnwerpers gezet door meerdere video’s van de game te delen. Nu is er weer een nieuwe video verschenen, die je hieronder checkt.

De beelden die worden getoond, laten zien wat je kan tegenkomen in Saints Row en wie je in de weg zal zitten om je doel te bereiken. Wat de video ook duidelijk maakt, is dat het spel sowieso vol zit met actie en explosies.

Je hoeft ook niet al te lang meer te wachten om daadwerkelijk met Saints Row aan de slag te kunnen, want de game ligt vanaf 23 augustus in de winkels.