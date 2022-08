The Quarry was een aardige game, maar kende zo zijn problemen. Eén daarvan was een acuut gebrek aan uitdaging in de Quick Time Events, die een groot deel van de gameplay uitmaken. Hoe hectisch bepaalde scènes ook waren, je kreeg telkens een heuse zee van tijd om de juiste knoppen in te drukken, zodat je personages zonder al te veel moeite de confrontatie in kwestie overleefden. Geen ramp, maar spannend is anders.

Ontwikkelaar Supermassive Games is zich daar gelukkig van bewust en heeft nu met de nieuwste update – patch 1.05, voor wie de tel bijhoudt – de optie toegevoegd om de QTE’s in The Quarry moeilijker te maken. Je zal met andere woorden beter moeten kijken én sneller moeten reageren als je de tieners heelhuids uit de titulaire steengroeve wilt zien te gidsen. Wat ons betreft is dit alvast een zet die de game alleen maar kan verbeteren.