Het is al geruime tijd bekend dat Hogwarts Legacy voor het einde van dit jaar gepland stond, maar een releasedatum bleef tot op heden uit. Helaas hebben we nu slecht nieuws te melden, want Warner Bros. Games schuift de game op naar 2023.

Bij het bekendmaken van het uitstel hebben ze wel gelijk de releasedatum aangekondigd. Hogwarts Legacy verschijnt op 10 februari 2023 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De Nintendo Switch versie komt later.