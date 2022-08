Vorig jaar kondigde THQ Nordic SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake aan, wat een spirituele opvolger is van Battle for Bikini Bottom die in 2020 een remake kreeg. Deze remake werd vrij goed ontvangen en staat bij fans hoog op het lijstje.

Het vervolg is dus al even in ontwikkeling en THQ Nordic heeft nu een nieuwe trailer vrijgegeven. In deze trailer wordt de nodige gameplay getoond en hieruit blijkt ook dat de ontwikkelaar exact dezelfde stijl aanhoudt als in de vorige game (remake) werd toegepast, waardoor het erg herkenbaar oogt.

De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Een releasedatum is niet bekendgemaakt.