Over iets meer dan een week maakt Saints Row zijn comeback met de release van een gelijknamige reboot. Ditmaal ga je op avontuur in Santo Ileso, een open wereld waarin weer van alles te beleven valt. Zoals je van een game als Saints Row mag verwachten, kun je rondscheuren in een divers aanbod aan voertuigen en deze ook helemaal naar eigen smaak customizen.

Dat laatste is uitgever Deep Silver en ontwikkelaar Volition nu wat meer in de schijnwerpers gezet met de onderstaande trailer. In de video zien we hoe je bij Jim Rob’s, de garage in Saints Row, vele aspecten van je voertuig kunt aanpassen. Afgaande op de trailer kun je jouw auto’s zo gek pimpen als je maar wilt.

Saints Row komt op 23 augustus uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.