Over ruim een week vindt Gamescom weer plaats in Duitsland. Alles begint op dinsdag 23 augustus met Opening Night Live, een showcase van Geoff Keighly. Tijdens deze show zullen ruim 30 games voorbijkomen, inclusief verrassingen die je, aldus Keighley, niet op Gamescom zou verwachten.

Inmiddels is er speculatie ontstaan omtrent de immer mysterieuze Hideo Kojima. Via Twitter deelde hij foto’s van zijn werkplek en van editing software, met het bijschrift dat hij “voorlopig klaar is met bewerken”. Heeft hij wellicht aan een trailer voor Gamescom gewerkt?

Het zou zomaar kunnen. Kojima heeft vaker vlak voor onthullingen via social media laten weten dat hij aan trailers werkte. Daarnaast is hij een graag geziene gast tijdens shows van Geoff Keighley. We kunnen dan ook niet uitsluiten dat hij op 23 augustus opduikt tijdens Opening Night Live. We weten in ieder geval dat hij met Xbox werkt aan een nieuwe game, vermoedelijk Overdose. Daarnaast is het een publiek geheim dat Kojima met Death Stranding 2 bezig is. Hij heeft dus in ieder geval genoeg om eventueel te laten zien met Gamescom op komst.