Uitgever Microïds bracht in 2020 de klassieker XIII terug als remake voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Helaas stelde de game nogal teleur, omdat het technisch een grote puinhoop was. Zonde, want de originele game is namelijk een uitstekende shooter.

Een poosje terug werd aangekondigd dat er een nieuwe ontwikkelaar op de game is gezet om alle technische problemen recht te zetten. Ook zou de game geoptimaliseerd worden voor current-gen systemen en er wordt een multiplayer toegevoegd.

Na de aankondiging hebben we echter weinig vernomen, maar nu is er een nieuwe trailer verschenen die een goede indruk geeft van de stappen die zijn gezet om de game kwalitatief een stuk beter te maken. Deze nieuwe versie verschijnt op 13 september.