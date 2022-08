Overwatch 2 heeft inmiddels een tweetal beta’s gehad en we komen steeds meer en meer te weten over het free-to-play vervolg. Over iets meer dan twee maanden verschijnt Overwatch 2 en het neemt een groot deel van de eerste game over om zo als één compleet geheel verder te gaan.

Lootboxes uit het eerste deel zullen daarentegen verdwijnen en niet-geopende lootboxes worden direct geopend in de tweede game. Daarnaast heeft Blizzard nu ook cross-progressie beschikbaar gesteld, dit voor de aankomende release.

Nu dit actief is, kunnen spelers meerdere Overwatch-accounts samenvoegen om hun progressie en cosmetische items mee te nemen naar Overwatch 2. Spelers krijgen sinds kort een melding hierover als zij de game opstarten. Je kan slechts één keer je console-accounts samenvoegen, dus zorg ervoor dat je de juiste accounts hebt geselecteerd.

Daarnaast moet iedere Overwatch 2 speler ook een Battle.net account hebben, zoals dat bij Overwatch 1 ook het geval was. Mocht je nog vragen hebben over cross-progressie of over je accounts samenvoegen, dan kan je daarvoor terecht bij de FAQ.