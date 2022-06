Overwatch 2 gaat sinds kort als een free-to-play titel door het leven vanaf het moment dat de game op 4 oktober in early access verschijnt. Onlangs werd ook al duidelijk dat loot boxes verleden tijd zullen zijn in Overwatch 2 en dat brengt uiteraard wat vragen met zich mee omtrent niet geopende pakketten, ongebruikte credits en dergelijke. Dankzij een AMA op Reddit is daar nu wat meer duidelijkheid over gegeven.

Zo blijkt uit deze AMA dat alle munteenheden van Overwatch – credits, OW tokens en competitieve punten – automatisch overgezet zullen worden naar het tweede deel. Mocht je nog lootboxes hebben die tegen die tijd gesloten zijn, dan zullen deze automatisch geopend op jouw account in Overwatch 2 gezet worden. Zo kan je direct zien wat je gekregen hebt, zonder enige animatie.

Daarnaast werd ook duidelijk dat er een nieuwe munteenheid zal zijn in Overwatch 2 en dat je met de oude valuta sommige nieuwe items niet meer kan vrijspelen.