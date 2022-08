Steeds meer gamers willen ervaren waarom er zoveel positieve berichten over Elden Ring te lezen en horen zijn. Tenminste, dat laten de verkoopcijfers zien.

De laatste keer dat we over de verkoopcijfers van Elden Ring hebben gehoord was in mei. Toen stond de teller op meer dan 12 miljoen. Bandai Namco heeft nu het totale aantal laten weten tot het einde van juni: maar liefst 16.6 miljoen verkopen.

De game van FromSoftware blijft dus heel erg goed verkopen en het zal geen verrassing zijn dat het spel de best verkochte titel is van de Japanse ontwikkelaar tot dusver. Als de verkopen zo doorgaan zal Elden Ring zelfs meer worden verkocht dan de complete Dark Souls-serie bij elkaar.

Het aantal van die reeks staat op 27 miljoen. Dit lijkt nog ver van de 16,6 miljoen van Elden Ring af, maar bedenk wel dat die game pas vier maanden op de markt is.