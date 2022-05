De laatste keer dat FromSoftware en Bandai Namco wat lieten weten over de verkopen van Elden Ring was afgelopen maart. Nu hebben de ontwikkelaar en uitgever de nieuwe cijfers bekendgemaakt.

In maart 2022 stond de teller van verkochte Elden Ring exemplaren op meer dan 12 miljoen. We zijn nu twee maanden verder en in die tijd zijn er 1,4 miljoen bijgekomen. Dit zorgt voor een totaal van 13,4 miljoen. Hiermee is Elden Ring één van de snelst verkopende titels van zowel FromSoftware als Bandai Namco.

Meer weten over de game, die zeer hoog aangeschreven wordt? Check dan hier onze review.