Afgelopen weekend heb je hier kunnen lezen dat Sony zou werken aan een film gebaseerd op Days Gone. Voor de rol van Deacon St. John zou acteur Sam Heughan gecast zijn en hoewel de film niet officieel is aangekondigd, is het Sony al op kritiek komen te staan.

Voormalig ontwikkelaars bij Bend Studio, John Garvin en Jeff Ross – die gewerkt hebben aan Days Gone -, geven aan teleurgesteld te zijn. Zij suggereren namelijk dat de rol van Deacon gespeeld zou moeten worden door Sam Witwer.

Sam Witwer is een acteur en hij heeft zijn stem en beeltenis aan de game geleend, dus dat zou een logische keuze zijn. Dit maakt dat het casten van Heughan onbegrip oplevert, waar ook God of War director Cory Barlog z’n vraagtekens bij plaatst.

Of Sony wat met de kritieken gaat doen is niet bekend.