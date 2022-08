Review | Soul Hackers 2 – Door de immense populariteit die de Persona-franchise nu geniet, brengt Atlus weer met enige regelmaat games in het Shin Megami Tensei universum uit. We werden vorig jaar getrakteerd op een prima game in de vorm van Shin Megami Tensei V, maar dit jaar is er een vervolg op een van de andere spin-offs in dit universum aan de beurt. Zo’n 25 jaar later krijgt Soul Hackers namelijk eindelijk een vervolg. Wat deze game met zich meebrengt is natuurlijk weer turn-based RPG gameplay van de hoogste kwaliteit, maar deze game heeft nog zo veel meer bij ons los weten te maken en daar vertellen we jullie in deze review meer over.

Leven na de dood

De wereld staat op het punt te vergaan door een plan gemaakt door de Phantom Society, een groep van devil summoners die de wereld naar hun ideologie wil vormen. De leider van deze bende, een mysterieus type met de naam Iron Mask, wil alle covenants in zijn bezit krijgen. Dit zijn mysterieuze wezens die zichzelf huisvesten in mensen en devil summoners, en deze personen buitengewoon krachtig of slim maken. Om dit plan tegen te gaan zorgen de leiders van het universum, met de naam Aion, dat twee van hun meest capabele wezens een menselijke vorm krijgen aangemeten om de Phantom Society te stoppen. Maak kennis met Ringo en Figue.



Hun missie is in eerste instantie het beschermen van twee mensen wiens dood inherent verbonden is aan de apocalyps. Wanneer Ringo en Figue arriveren lijkt het te laat te zijn. Ringo besluit om een soul hack uit te voeren om een man genaamd Arrow weer tot leven te wekken. Met Arrow terug in leven gaan ze snel achter een dame genaamd Milady aan, een van de covenant dragers. Dat leidt helaas ook tot een teleurstelling, hoewel Ringo wederom een soul hack toepast om ook haar weer tot leven te wekken. De covenant van Milady vestigt zich in Figue, wat het team doet besluiten om Figue niet meer op veldwerk mee te nemen gezien Iron Mask de jacht op de covenants heeft geopend.

De volgende covenant drager die de groep op hun radar krijgen is een man genaamd Saizo, een devil summoner die zijn geld verdient als privé detective. Ook hij blijkt al te zijn vermoord, waardoor Ringo weer een soul hack moet uitvoeren. De covenant van Saizo is helaas al vergeven aan Iron Mask. Naarmate het verhaal vordert blijken de drie devil summoners die Ringo heeft gered een historie te hebben met de Phantom Society en zij hebben ieder hier hun eigen herinneringen aan. Gezamenlijk zullen ze het einde van de wereld moeten voorkomen door het verslaan van allerlei devil summoners, demonen en daarbij hun innerlijke demonen. Kortom, er gebeurt genoeg en het plot van Soul Hackers 2 wist ons in ieder geval geen seconde te vervelen, waardoor we er vol overgave in zijn gedoken.

Welkom thuis

Het klassieke vechtsysteem van Shin Megami Tensei is in Soul Hackers 2 weinig veranderd, maar kent toch een kleine wijziging. De mensen in jouw party kunnen namelijk geen demonen meer oproepen doordat ze weer tot leven zijn gewekt met Ringo’s soul hack. In plaats daarvan huisvesten de krachten van de demonen die ze bezitten zich in hun COMP, wat een wapen is. Zo starten Ringo en Milady met mêlee-wapens en starten Arrow en Saizo met geweren. Hoewel ze ook simpelweg met die wapens aan kunnen vallen, maken ze ook gebruik van de krachten van hun demonen via de COMP. Maar daarmee nemen ze ook de zwaktes van die demonen over. In grote lijnen staat de gameplay nog altijd als een huis en is het voor een turn-based JRPG fanaat weer volop genieten.

De wereld van Soul Hackers 2 kent diverse dungeons die je zal moeten verkennen voor het verhaal, maar ook om zij-missies te voltooien. Deze zij-missies pik je op bij een bureau in de stad, maar ook in de dungeons zelf kan je demonen tegenkomen die een speciaal verzoek voor je hebben. Daarnaast heb je ook de Axis, het rijk van Aion. In de Axis kan je dieper in de ziel van jouw teamgenoten duiken om zo meer over hun verleden te weten te komen. Hier krioelt het van de demonen, maar er vallen genoeg nuttige spullen te vinden. Denk hierbij niet enkel aan single-use voorwerpen zoals medicijnen, maar ook items die bepaalde aanvallen sterker maken. Hoewel het doorspelen van de Axis geen verplicht nummertje is voegt het wel degelijk de nodige backstory toe aan het verhaal, iets wat wij van harte aanraden om te doen.

Leentjebuur

Soul Hackers 2 heeft wat van zijn grote broer Persona afgekeken. Persona is mede zo immens populair door het life-sim aspect wat in die game verwerkt zit. In Soul Hackers 2 heb je een zogenoemd soul level met eenieder van jouw teamgenoten. Deze verhoog je door in verhitte discussies hun kant te kiezen of door bijvoorbeeld gezellig een drankje met ze te gaan doen bij de bar in de stad. Door het soul level te verhogen openen er nieuwe etages in de ziel van eenieder wanneer je naar de Axis gaat en kom je dus meer te weten over hun verleden met de Phantom Society. En hoe verder je gaat, des te sterker worden de demonen die je zal aantreffen.

Daarnaast is de stad interactiever dan in de meeste Shin Megami Tensei-games. Er zijn diverse winkels om uitrusting, eten en andere spullen te kopen. De stad is verdeeld in diverse districten waar je via de map naartoe kan transporteren. Dat brengt ons toch bij een klacht: de laadtijden bij het transporteren naar een ander deel van de stad zijn verschrikkelijk. We speelden Soul Hackers 2 op pc en hebben de game op een SSD geïnstalleerd, maar toch moesten we bijzonder vaak wachten. Wanneer je eenmaal in een gebied zit is er overigens niks aan de hand. Het in en uit een gebouw gaan gaat gewoon soepel zonder noemenswaardige laadtijden.



De stad kent ook districten die enkel voor devil summoners toegankelijk zijn. In deze districten vind je specialistische winkels waar je voorwerpen kan krijgen waar een normaal mens niks mee zou kunnen, alsook de mogelijkheid tot het upgraden van jouw COMP. Het belangrijkste is natuurlijk het fuseren van jouw demonen. Een demon zal op den duur niks nieuws meer leren en het is dus belangrijk om deze te fuseren met een andere demon om zo wat nieuwe aanvallen te leren. Je rekruteert demonen in de dungeons waarin je speelt. Zo nu en dan zal je er een tegenkomen die graag jouw team komt versterken, voor een prijs welteverstaan.

Simpelweg fantastisch

Wat Soul Hackers 2 goed heeft afgekeken van zijn grotere broer is de stijl in deze game. Qua textures en schaduwen is Soul Hackers 2 niet echt indrukwekkend, maar verdomme wat zijn wij verliefd op de stijl van deze game. De kleuren van de stad spatten van jouw beeldscherm af, de shots tijdens de turn-based gevechten zien er zo ontzettend vloeiend en stijlvol uit, dat Soul Hackers 2 ons geen enkel moment wist te vervelen op visueel vlak. Daarnaast draaide de game ook botermals op de door ons gebruikte setup (Ryzen 3700X, 32GB ram, Radeon 6900XT) en hadden we alles op de hoogste instellingen op 1440p staan. De game draaide een constante 144fps, het volledige spectrum van onze 144hz monitor.



Over de soundtrack zijn we ook behoorlijk lyrisch. Catchy deuntjes tijdens de gevechten, alsook toonzettende muziek op de momenten dat het er toe doet. Door het futuristische thema hoorden we zo nu en dan ook techno en zelfs dubstep geïnspireerde stukken die perfect bijdragen aan de ambiance van de game. De Engelse voicecast heeft absoluut zijn best gedaan en kan direct naast Persona 5 geplaatst worden, een game die ook bekend staat om zijn prima Engelse voicecast. Soul Hackers 2 is misschien een titel die minder hoge ogen zal gooien dan menig ander RPG, maar dat merk je niet terug in de productie kwaliteit die erin is gestoken.

Gespeeld op: Pc.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S.