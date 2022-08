Mondjesmaat krijgen we steeds meer informatie over wie of wat er allemaal in Soul Hackers 2 aanwezig is. De game maakt onderdeel uit van de langlopende Shin Megami Tensei-serie, dus het is niet gek om zo nu en dan wat bekende figuren te spotten. Zo kan je in de onderstaande trailer de demon Asura spotten, een wezen wat Atlus nog niet had bevestigd voor Soul Hackers 2.

De trailer an sich toont een zogenoemde Sabbath, wat een soort ultieme aanval is waarmee een Devil Summoner al zijn demonen op de vijand afstuurt. In de groep demonen van deze Sabbath kan je dus Asura spotten. Asura was ook aanwezig in de meest recente game in de serie Shin Megami Tensei V.

Soul Hackers 2 maakt zijn opwachting op 26 augustus voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.