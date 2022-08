Ongeveer een half jaar geleden werd Soul Hackers 2 aangekondigd door ontwikkelaar Atlus en uitgever SEGA. In de laatste maanden zijn we met grote regelmaat bestookt met nieuwe trailers voor de game en gisteren was het dan zover: Soul Hackers 2 is nu verkrijgbaar. Om de release te vieren is er natuurlijk een launch trailer uitgebracht en die check je hieronder.

Soul Hackers 2 is nu te koop voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Benieuwd of het iets voor je is? Lees dan zeker eens onze review, waarin Wim de game beloonde met een mooie score.