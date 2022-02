Na een korte teaser countdown de afgelopen dagen heeft Atlus de aankondigingstrailer van Soul hackers 2 gedropt, het vervolg op de in 1997 uitgebrachte Devil Summoner: Soul Hackers.

Het is alweer even geleden sinds we voor het laatst van de Soul Hackers serie hebben gehoord. De laatste grote release was in 2013 met de 3DS remake van de originele Soul Hackers, maar met de oplopende populariteit van Shin Megami Tensei (SMT) en SMT spin-offs zoals Persona, is het niet meer dan begrijpelijk dat Atlus meer wil halen uit zijn IP.

We kunnen de game al aankomende augustus verwachten voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Best verrassend aangezien SMT V nog exclusief was voor de Nintendo Switch. Benieuwd? Check dan de aankondigsingtrailer die je hieronder kan bekijken.