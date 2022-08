Het is nu écht aftellen geblazen, Soul Hackers 2 komt namelijk al over twee weken uit op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Om je alvast in de stemming te krijgen heeft ATLUS een nieuwe trailer uitgebracht voor de aankomende JRPG.

De trailer is momenteel alleen beschikbaar in het Japans en duurt ongeveer vierenhalve minuut. Soul Hackers 2 komt 25 augustus in Japan uit, de wereldwijde lancering volgt de dag erna op 26 augustus.