Er zijn al verschillende games in de Shin Megami Tensei-serie verschenen en eind volgende week zal het volgende spel in de reeks te spelen zijn: Soul Hackers 2. Als je geen idee hebt wat je hier van mag verwachten, dan zal de nieuwe video van het spel je hier verder mee helpen.

Soul Hackers 2 is – net als alle andere titels in de Shin Megami Tensei-reeks – een turn-based JRPG. Tijdens de gevechten is het mogelijk om demonen op te roepen, die je kunnen helpen bij het verslaan van de vijand. Dit en meer wordt in de video onderaan dit bericht uitgelegd.

Soul Hackers 2 komt op 26 augustus uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.