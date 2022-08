Het duurt nog even totdat Soul Hackers 2 voor iedereen beschikbaar is. Dit vervolg valt overduidelijk in het straatje ‘beter laat dan nooit’, aangezien het origineel het levenslicht zag in 1997 en later in 2013 nog een heruitgave kreeg op de Nintendo 3DS. Soul Hackers 2 maakt deel uit van het uitgebreide Shin Megami Tensei-universum en is een van de vele spin-offs in deze serie.

In de onderstaande video krijg je alvast wat van de hoofdpersonages te zien, alsook de grote vijand waar je het tegen op mag nemen. Door de leeftijdsbeperking op de video zal je moeten doorklikken naar de YouTube-website, maar geloof ons als we zeggen dat het de moeite waard is.

Wij zijn nog druk bezig met de game voor onze review, die je spoedig mag verwachten. Soul Hackers 2 verschijnt op 26 augustus voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.