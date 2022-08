Dead Island 2 werd jaren geleden aangekondigd en we hebben de game in 2014 zelfs gespeeld. Destijds werd de game gemaakt door Yager, bekend van Spec Ops: The Line, maar nu acht jaar later is de game nog altijd niet verschenen. Het project is meermaals van ontwikkelaar gewisseld en kwam nooit echt van de grond.

Ondanks de lange onzekerheid omtrent deze titel, zit er nu eindelijk schot in de zaak, want Dambuster Studios heeft de afgelopen jaren hard aan deze game gewerkt. Zojuist hebben ze Dead Island 2 eindelijk opnieuw uit de doeken gedaan. Dit middels een trailer tijdens Gamescom Opening Night Live en die bekijk je natuurlijk hieronder.

Naast deze trailer om de herintroductie van Dead Island 2 te vieren heeft ontwikkelaar Dambuster Studios ook gelijk een gameplay video getoond. Deze keer lijkt Dead Island 2 dus daadwerkelijk te bestaan. Check de bloederige content hieronder.

Dead Island 2 is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc en verschijnt op 3 februari 2023. Verwacht binnenkort meer vanuit ons over de game, gezien we de titel op de beurs in Duitsland zullen bekijken.