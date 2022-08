Zoals inmiddels gebruikelijk is geworden laat Gran Turismo bedenker Kazunori Yamauchi via een tweet weten dat er drie nieuwe auto’s naar de game onderweg zijn. Zoals altijd gebeurt dat met een teaser afbeelding van de aankomende bolides. Autokenners hebben niet lang nodig gehad om te zien dat het om de McLaren MP4/4, de Porsche Cayman GT4 en de Pontiac GTO “The Judge” gaat.

Het is nog onduidelijk of er meer content in de aankomende update zit. Vermoedelijk gaat het enkel om deze auto’s, maar eerder is er ook al een extra circuit en zijn er meerdere nieuwe Gran Turismo Café menu’s aan de game toegevoegd. De nieuwe update moet in ieder geval deze week nog uitkomen, maar het is nog niet bekend wanneer precies. Lennard zijn Gran Turismo 7 review lees je op de site.