DICE sleutelt nog altijd hard aan Battlefield 2042, wat na een wat ruwe start nu vooral op basis van feedback vanuit de community gaat. Een van de vele punten van feedback die wordt gegeven is op het Specialists systeem, dat niet echt aansluiting weet te vinden bij de spelers omdat het klassieke class systeem de voorkeur geniet.

Via een uitgebreide blogpost heeft de ontwikkelaar nu laten weten dat ze het huidige systeem zullen transformeren naar het meer klassieke systeem. Dit zal gaan gebeuren bij de start van het derde seizoen, waarbij individuele perks en gadgets van elke Specialist beschikbaar gesteld zullen worden voor de klasse in het algemeen.

De classes waarvan sprake: Assault, Recon, Support en Engineer, maar dit kan nog veranderen. Op die manier tracht DICE de ervaring meer aan te laten sluiten op de wensen van de spelers, maar het zal nog wel even duren. Naar verwachting gaat het tweede seizoen in september van start en het derde seizoen heeft nog helemaal geen releasewindow.

Spelers mogen verder een revisie van de Renewal map verwachten in september, gevolgd door Orbital in oktober. De veranderingen zullen vrij groot zijn en om dit alles duidelijk toe te lichten, is er een video verschenen die je hieronder kunt bekijken.