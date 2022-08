Hoewel Nintendo zelf niet aanwezig zal zijn tijdens gamescom weerhoudt dat hun niet om het moment aan te grijpen en toch met nieuws te komen. Op donderdag 25 augustus zal Nintendo namelijk een nieuwe Nintendo Treehouse uitzenden waarin Splatoon 3 en Square Enix hun nieuwste game, Harvestella, aan bod zullen komen.

Wat betreft Splatoon 3 zal men wat dieper in gaan op het singleplayer aspect van die game, maar zal men ook wat van de levels in de Splatfest World Premiere demo laten zien. Van Harvestella zullen we voor het eerst gameplay te zien krijgen. Laatstgenoemde belooft een farming sim/RPG te zijn. De Nintendo Treehouse uitzending zal donderdag 25 augustus beginnen om 18:30.