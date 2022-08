NieR: Automata is al vrij lang beschikbaar op de meeste platforms, maar Nintendo Switch gebruikers hebben er wat langer op moeten wachten. Eind juni werd de NieR: Automata The End of YoRHa editie aangekondigd voor de Switch en deze zal ook wat exclusieve skins bevatten. Om de game nog eens in het nieuws te brengen, heeft Platinum Games een nieuwe trailer naar buiten gebracht.

In deze trailer staat de iconische 2B centraal en zien we vooral haar perspectief van het verhaal. Zij is er ook niet vies van om met haar katana en allerlei combo’s velen vijanden te klieven en dat is goed te zien in deze trailer. Mocht je nog niet veel weten over NieR: Automata en heb je zeker interesse? Dan mag je deze trailer niet missen.