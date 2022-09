NieR: Automata komt, zo’n vijf jaar na de oorspronkelijke release, volgende maand ook naar de Nintendo Switch en dat kunnen we enkel maar toejuichen. Square Enix heeft nu een nieuwe trailer van de game op ons losgelaten, die heel wat gameplay en verhaal aan ons toont. Daarnaast kreeg NieR: Automata The End of YoRHa Edition ook heel wat aandacht tijdens een specifieke uitzending, waarbij Takahisa Taura van PlatinumGames meer vertelt over zijn liefde voor actiegames.

Beide video’s tonen gameplay en dat is vooral interessant om even te bekijken. Dit omdat de Nintendo Switch versie van de game slechts 30fps zal ondersteunen, waar de andere versies 60fps hebben. Het lijkt er echter op dat NieR: Automata ook met ‘slechts’ 30fps nog steeds heerlijk wegspeelt.

NieR: Automata The End of YoRHa Edition voor de Switch verschijnt op 6 oktober.