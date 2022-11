De NieR franchise is de laatste jaren vlotjes over de toonbank gegaan. Zowel NieR Replicant ver.1.22474487139… als NieR: Automata (dat sinds kort ook op de Switch te spelen is) blijven populair en dat is nu nogmaals gebleken. Momenteel is een Fan Festival aan de gang en daar werd een update over de verkoopcijfers van NieR: Automata gedeeld.

Ironisch genoeg deelde Yosuke Saito eerst een foto op Twitter met een teaser voor een aankondiging.

De fanbase dacht even dat het om de aankondiging van een nieuwe NieR-game zou gaan, maar helaas: de aankondiging was dat NieR: Automata inmiddels 7 miljoen keer verkocht is geweest. Ondanks de ontgoocheling bij de fans, blijft dit wel een sterke prestatie.