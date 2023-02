Eerder deze maand kwam Sony met een PlayStation Store deal van de week die de moeite waard was: Cyberpunk 2077. De game ging voor een scherpe prijs van € 24,99 over de digitale toonbank en dat was zeker geen slechte deal. Nu enkele weken later is er weer een nieuwe interessante deal online gaan.

Dit keer is NieR: Automata Game of the YoRHa in de aanbieding. Dit is de meest recente en complete editie van NieR: Automata met alle DLC inbegrepen. Verder is er ook een kostuumpakket in de aanbieding als onderdeel van de deal van de week. Als je gebruik wilt maken van deze deals, dan kan je via de onderstaande links direct naar de PlayStation Store toe.

Wil je profiteren van deze aanbiedingen, maar kom je PSN-tegoed tekort? Daarvoor kan je hier terecht.