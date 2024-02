Op 23 februari van het jaar 2017 verscheen NieR: Automata, een enorm unieke en vooral geweldige RPG die het verhaal vertelde van enkele androïden op een verwoeste aarde. De game werd heel goed ontvangen bij het publiek en kreeg vorig jaar zelfs nog een anime-adaptatie (waarvan het 2e seizoen intussen al in de maak is). De game mocht dus onlangs zeven kaarsjes uitblazen en tegelijk werd er ook nog eens een stand van zaken meegegeven omtrent de verkoopcijfers.

Op X is meegedeeld dat de teller inmiddels boven de 8 miljoen verkochte exemplaren is gegaan. Aan het einde van november in 2022 stond dat aantal nog op 7 miljoen, dus in het voorbije jaar en enkele maanden is daar nog een miljoentje bijgekomen.

De NieR-franchise zou jammer genoeg voorbij zijn, al weten we dat eigenlijk niet helemaal zeker.