Eigenaars van een Nintendo Switch kunnen vanaf volgende maand dan eindelijk ook NieR: Automata ervaren op de console, dankzij NieR:Automata The End of YoRHa. Gezien de releasedatum steeds dichterbij komt, komen er ook heel wat trailers van de game vrij. Eerder zagen we al het hoofdpersonage 2B in haar eigen trailer en ook haar sidekick 9S werd in de spotlights gezet. Geen nieuw personage dit keer, maar wel een sfeervolle trailer van de gamewereld.

Centraal staan de ‘City Ruins’, een door de natuur overwoekerde stad waar robots hun intrede hebben genomen. We zien sfeerbeelden, chaotische gevechten, het kamp van de verzetsstrijders én enkele snelle dieren. Om de sfeer compleet te maken, kunnen we ook nog eens genieten van de iconische soundtrack uit de game.

NieR: Automata The End of YoRHa komt naar de Nintendo Switch op 6 oktober.