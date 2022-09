De release van NieR: Automata The End of YoRHa komt steeds dichterbij, want op 6 oktober is de game beschikbaar op de Nintendo Switch. Langzaam maar zeker begint de marketingmachine voor de game steeds meer warm te draaien, zo kon je vorige week al de iconische 2B in volle glorie zien. Er is nu een nieuwe trailer vrijgegeven die een ander personage in de schijnwerpers zet.

De behulpzame android 9S staat namelijk centraal in deze trailer en hij is toegewezen als hulp aan 2B. Als zij in de problemen komt, staat hij direct klaar om een handje te helpen. Met behulp van zijn vaardigheden kan 9S andere machines hacken en saboteren. Hieronder kan je de trailer bekijken, waarin hij volop in actie te zien is.