Electronic Arts heeft de releasedatum en de inhoud van het tweede seizoen van Battlefield 2042 onthuld. Vanaf 30 augustus kan iedereen met Master of Arms aan de slag, de titel van het tweede seizoen. De naam verwijst naar de nieuwe specialist Charlie Crawford, een Britse wapenhandelaar die over een indrukwekkende ‘Mounted Vulcan Stationary Minigun’ beschikt.

Daarnaast worden er ook nieuwe wapens zoals de AM40 en de PF51 aan de game toegevoegd. Verder is er een nieuwe gadget in de vorm van de ‘Concussion Grenade’ en zijn er nieuwe voertuigen zoals de EBLC-RAM en de Polaris RZR beschikbaar. Uiteraard is er ook een nieuwe map genaamd Stranded. Deze map speelt zich, zoals de naam al weggeeft, af in een gestrand containerschip.

Bij een nieuw seizoen hoort natuurlijk ook een nieuwe Battle Pass. Er zijn nu opdrachten toegevoegd, die je kunt uitvoeren om ‘Vault Weapons’ vrij te spelen. Deze wapens waren voorheen enkel in Battlefield Portal beschikbaar. Battlefield Portal krijgt overigens ook nieuwe wapens en er zijn een aantal maps in de game aangepast. Het volledige overzicht staat hieronder.

Voor de eerste beelden van het tweede seizoen van Battlefield 2042 kun je de onderstaande gameplay trailer bekijken.