Hogwarts Legacy zal begin volgend jaar verschijnen en eerder deze week liet Warner Bros. Games het nodige van de game zien via een nieuwe trailer. Ook werd er een prijzige Collector’s Edition aangekondigd, die een zwevende toverstaf bevat. Mocht je de game voor de PlayStation aanschaffen, dan zul je van een extra quest kunnen genieten.

Warner Bros. Games heeft aangekondigd dat de PlayStation 4 en PlayStation 5 versies voorzien zijn van een quest die niet in de andere versies aanwezig is. Het gaat hier om een quest die in de game inbegrepen zit en voor iedereen toegankelijk is op de PlayStation. Een pre-order of wat dan ook is hiervoor geen vereiste.

“The PlayStation exclusive quest comes with any PlayStation version of the game. It is not tied to pre-orders. Pre-orders on PlayStation will get you the Felix Felicis potion recipe. More details are coming soon”, aldus de community manager op Twitter.